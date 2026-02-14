Agenzia delle entrate, lezione al Romagnosi

Costituzione, evasione fiscale, il tutto con un quaderno digitale interattivo, consultabile da studenti, insegnanti e famiglie. All’Istituto Romagnosi si è tenuto l’incontro del progetto “Fisco e Scuola per seminare legalità”, promosso dall’Agenzia delle entrate, il cui obiettivo è diffondere ed estendere i valori etici a partire dalle scuole di ogni ordine e grado.

Alla presenza della direttrice dell’Agenzia delle entrate, Giovanna Masucci, da poco a Piacenza proprio nel momento del trasloco degli uffici dell’agenzia da via Modonesi a piazza Casali, del direttore dell'area territoriale di Parma e Piacenza, Alberto Setti, e dei referenti del progetto Sandro Mosca e Matteo Cremona, si è tenuta una lezione di legalità per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole.

Nello spiegare l’attività dell’Agenzia delle entrate è stato detto che «in Italia vengono evasi 100 miliardi di euro all’anno e che nel 2024 lo Stato ne ha recuperati 33. Il quadro generale parla però di un calo dell’evasione nel 2025 grazie al redditometro, al canone Rai in bolletta, alla tracciabilità delle operazioni, all’efficacia dei controlli incrociati, al sistema fiscale più evoluto e moderno, all’incentivo al pagamento non in contanti, alla digitalizzazione dei processi doganali e infine alla fatturazione elettronica.

Durante la lezione si è parlato anche dei rischi e delle sanzioni per chi non dichiara redditi e delle nuove regole sulle verifiche fiscali, illustrando inoltre i compiti dei funzionari degli uffici, che rispondono ai quesiti dei cittadini e dei professionisti anche con telefonate e videochiamate. Al termine della lezione, come accade ogni volta, sono stati consegnati a studenti e docenti i questionari in cui si chiede un feedback anonimo sull’incontro, con risposte positive soprattutto in relazione all’approccio chiaro e coinvolgente.