Alberto Esse: «Spinto alla passeggiata della sicurezza»

Momenti di tensione sabato in piazzale Libertà a Piacenza durante la «Passeggiata della sicurezza» di Forza Nuova e Amici per la Patria. L'attivista di sinistra Alberto Esse ha raccontato sulla sua pagina Facebook di essere stato insultato e scaraventato a terra con un calcio alla sua bicicletta da parte di uno dei manifestanti. L'episodio, al quale avrebbero assistito alcuni testimoni, sarebbe avvenuto mentre Esse diffondeva canzoni partigiane dagli antoparlanti del suo «Bici Point». Nel suo intervento sui social Esse manifesta l'intenzione di presentare una denuncia sull'accaduto.