Alla Balloon Cup anche Serena Autieri e Pif

Grande successo sabato 17 ottobre a San Damiano per la Balloon Cup che vivrà domani l'epilogo con le Frecce Tricolori che si esibiranno nuovamente con lo spettacolo clou , affiancata dai sorvoli della Formazione Legend. Spettacoli che saranno accompagnati dalle note della Fanfara dell’Aeronautica militare. Nel frattempo, oggi si sono registrati blitz a San Damiano anche da parte di alcuni volti noti dello spettacolo.

Ha illuminato la pista piacentina con la sua bellezza, l'attrice e cantante natpoletana Serena Autieri presente con il marito Enrico Griselli e la loro figlia, Giulia Tosca. Non è sfuggito nemmeno l'inconfondibile volto di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che in passato ha fatto parte del gruppo delle Iene, ma si è dismpegnato anche come autore e regista cinematografico.