Occhi al cielo per Frecce e mongolfiere, a San Damiano è tempo di Balloon Cup

È ora di tornare ad alzare gli occhi al cielo. Nel fine settimana il Distaccamento aeroportuale di Piacenza, a San Damiano, nel comune di San Giorgio, ospiterà per il terzo anno la Balloon Cup, la competizione di mongolfiere unica in Europa, evento aperto a tutti per volare tra storia, capacità e tradizioni. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre l’aeroporto sarà la base da cui si libreranno mongolfiere a gas e ad aria calda, condotte da piloti di fama internazionale per sfidarsi tra i cieli d’Italia, ma sarà anche quartier generale della pattuglia acrobatica nazionale “Frecce tricolori” che venerdì mattina atterrerà sulla pista di San Damiano e sarà impegnata nelle prove. Le amatissime Frecce voleranno, in addestramento, sabato a partire dalle 12 e l’esibizione è prevista per domenica tra le 12 e le 12.30.

Il volo e lo spazio avranno un ruolo centrale anche in questa edizione della Balloon Cup, organizzata da Difesa Servizi Spa (società del ministero della Difesa) in collaborazione con l’Aeronautica militare. Sabato dalle 15 è in programma una conferenza che avrà come ospiti gli astronauti Luca Parmitano e Andrea Patassa.