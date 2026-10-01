Dalla mongolfiera alla stratosfera, torna Balloon Cup

Torna a Piacenza, all'aeroporto militare San Damiano a San Giorgio Piacentino, l'Aeronautica Militare Balloon Cup, terza edizione, in programma dal 16 al 18 ottobre. Decine di mongolfiere torneranno nei cieli piacentini, provenienti da tutto il mondo, per sfidarsi in una competizione internazionale di categoria FAI 2, unica nel panorama europeo.

Iniziativa del ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi e Aeronautica Militare, in collaborazione con l'Aero Club d'Italia, l'Aero Club di Lugo di Romagna e il supporto tecnico di Aeronord Aerostati, la rassegna permette di assistere alle gare ma anche di poter essere protagonisti in prima persona, con l'emozione dle volo su mongolfiere.

Nel weekend anche le Frecce tricolori si esibiranno, insieme ai velivoli cult tra cui la Formazione Legend. All'Aeroporto Militare San Damiano sarà allestito uno spazio aperto e condiviso di 19 ettari, pensato per intrattenere visitatori di ogni età con rievocazioni ed esposizioni di velivoli storici dell'Aeronautica militare, l'esibizione della Fanfara dell'Aeronautica militare, talk e presentazioni con piloti, astronauti e testimonial sportivi dell'Aeronautica, aree tematiche dedicate allo spazio, ai simulatori di volo e alla realtà virtuale, musica dal vivo e DJ set.

Attività anche per i più piccoli, coi laboratori a tema e aree gioco. L'artista Veronica Maya insieme a Millennium Ensemble porterà in scena lo spettacolo "Il mondo delle favole". Il digital creator Jakidale - Jacopo D'Alesio - racconterà del progetto Icarus, l'aereo di carta che ha conquistato il Guinness World Record.