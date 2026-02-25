Alla guida con coltello e droga, 22enne piacentino denunciato

Fermato nella notte con droga e coltello a serramanico: nei guai un 22enne a seguito di un controllo stradale dei carabinieri di Pontenure lungo la strada per Muradello. Gli uomini dell'Arma hanno sequestrato hashish e un’arma da taglio. Per il giovane automobilista piacentino sono scattati la denuncia, la segnalazione in Prefettura e il ritiro immediato della patente. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì 24 febbraio e oggi.

Alla guida del veicolo si trovava un ragazzo di 22 anni, residente a Piacenza. L’atteggiamento del giovane durante le procedure di identificazione ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. A seguito della perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish, di ulteriori grammi della medesima sostanza e di un coltello a serramanico dotato di una lama di quasi 8 centimetri.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro dai militari operanti. Per il giovane automobilista è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il porto abusivo dell’arma da taglio. Inoltre, il 22enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. Contestualmente alle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.