Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Allarme smog, ritornano le misure emergenziali in città

Divieti di circolazione anche per i diesel euro 5

Redazione Online
|21 minuti fa
Smog
Smog
1 MIN DI LETTURA
Nuovo bollettino e soliti divieti. Ritorna l'emergenza smog a Piacenza e a seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano - così come in tutti i capoluoghi emiliani - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.
Nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Gli articoli più letti della settimana