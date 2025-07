Allerta meteo per vento in collina e montagna

Allerta meteo per forti raffiche di vento in colline e montagna per la giornata di lunedì 21 luglio 2025. E' stato diramato da Arpae Emilia-Romagna tramite la prefettura di Piacenza. Si tratta di un'allerta gialla a partire dalle prime ore del mattino sulla fascia appenninica centro-occidentale, da Piacenza a Bologna, a causa di venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.