Allerta meteo, temporali e rischio idrogeologico in collina e montagna

Precipitazioni intense, temporali e rischio idrogeologico in collina e montagna. La Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre.

«Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare fenomeni franosi e ruscellamento sui versanti, più diffusi sul settore centrale e più localizzati sui restanti settori appenninici; sono attesi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti delle soglie 1 e possibili localizzati superamenti delle soglie 2, più probabili sui bacini emiliani centrali, nella seconda parte della giornata» viene riportato nella nota della protezione civile.

Si prevede inoltre un'intensificazione della ventilazione da sud-ovest sulle aree del crinale appenninico, raggiungendo forte intensità con temporanee raffiche di burrasca.