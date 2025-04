Amianto killer silenzioso: 312 piacentini colpiti da tumore

Amianto killer silenzioso, anche se è dal 1994 che in Italia è stato messo al bando. In Emilia Romagna, la Regione ha contato oltre 3.600 casi di mesoteliomi di cui 312 nella provincia di Piacenza, dal 1996 a oggi. Più vittime degli incidenti sul lavoro, ancora, e anche se dal 2022 la curva dei casi sembra aver rallentato (trend da confermare).

Il mesotelioma è una forma aggressiva di tumore (non la sola provocata dalle particelle di amianto) riconducibile al 98% all’amianto, e può affiorare alla diagnosi anche parecchi anni dopo l’esposizione. Nei 312 casi di Piacenza - di cui 10 nell’ultimo anno, il 2024 - sono compresi lavoratori o ex lavoratori che sono stati direttamente a contatto dell’amianto ma anche loro familiari. L’incidenza percentuale del mesotelioma tra gli uomini della provincia di Piacenza (4,7%) è la più alta in regione, seconda soltanto a Reggio Emilia e al di sopra della media regionale.