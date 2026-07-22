Anpas regionale, debutta a Bologna la base logistica

E’ stato inaugurato a Bologna il nuovo magazzino regionale di Anpas Emilia-Romagna, una nuova base logistica pensata per rendere ancora più rapida, organizzata ed efficace la risposta del sistema regionale di Protezione Civile che riguarderà anche il territorio piacentino.

La struttura rappresenta un importante investimento per il volontariato e per l’intero sistema dell’emergenza regionale, mettendo a disposizione spazi, mezzi e attrezzature utili a supportare le attività di Protezione Civile e gli interventi in caso di calamità o situazioni di particolare necessità.

Alla cerimonia ha preso parte anche una delegazione della provincia di Piacenza, composta da Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas Provincia di Piacenza e componente della direzione nazionale Anpas insieme a Oreste Guglielmetti e Giorgio Villa, responsabili della Protezione Civile di Anpas Provincia di Piacenza. Presenti inoltre Gabriele Toloni, membro della direzione regionale e responsabile della Formazione di Apas Piacenza, e altri volontari provenienti dalle Pubbliche assistenze del territorio piacentino.

L’inaugurazione è stata anche un’importante occasione per sottolineare il ruolo svolto quotidianamente da Anpas nelle attività di soccorso sanitario, Protezione Civile, assistenza alla popolazione, formazione, prevenzione e supporto alle comunità.

«Quello di Anpas è un grande impegno, riconosciuto anche dal presidente Michele de Pascale e dall’intera Giunta regionale – ha dichiarato Paolo Rebecchi –. Un riconoscimento che dà ulteriore forza a un movimento ormai protagonista instancabile in diversi ambiti del sistema di welfare del nostro Paese e, soprattutto, dell’Emilia-Romagna. Questa nuova base logistica rappresenta uno strumento concreto per rendere ancora più efficace la nostra capacità di intervento e per sostenere il lavoro delle volontarie e dei volontari impegnati ogni giorno al servizio delle comunità».

Alla cerimonia erano presenti Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; Irene Priolo, assessora regionale con delega all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti e Infrastrutture; Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna; Michele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità, Infrastrutture, Trasporto pubblico locale, Città 30 e Sicurezza stradale del Comune di Bologna; il dottor Marco Vigna, protagonista della nascita del sistema 118 in Italia; Niccolò Mancini, presidente nazionale Anpas; Alessandro Benini, responsabile nazionale della Protezione Civile Anpas, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e delle realtà del territorio.

La presenza della delegazione piacentina ha confermato il ruolo attivo e qualificato di Anpas Provincia di Piacenza all’interno del sistema regionale e nazionale, valorizzando l’impegno delle associazioni e dei volontari che operano quotidianamente per garantire assistenza, sicurezza e vicinanza alla popolazione.