Anziana truffata da finto carabiniere per 30mila euro, arrestato 25enne

Nella tarda mattinata di mercoledì 1° luglio un truffatore di anziani è finito nella rete della Squadra Mobile della Questura di Piacenza, che ha proceduto al suo arresto in flagranza dopo aver messo a segno una truffa per un valore di beni superiori ai 30mila euro ai danni di un'anziana donna residente a Piacenza.

Nel corso della mattinata, infatti, gli equipaggi in borghese della Squadra Mobile hanno presidiato le zone residenziali della città, individuando un'utilitaria sospetta parcheggiata in via Guerzoni, che risultava essere stata appena noleggiata da un cittadino italiano residente in Campania. Poco dopo è salito a bordo del veicolo un ragazzo, che dopo aver messo in moto la macchina si è allontanato in modo estremamente lento dalla zona fino ad imboccare l'autostrada. Anche in sede autostradale la macchina andava a ritmo lento, insospettendo i poliziotti che l'hanno fermato all'altezza di Castel San Giovanni. Il giovane alla guida, soggetto diverso da quello che aveva noleggiato l'auto, ha dichiarato di essere senza patente ed era molto agitato. Il mezzo è stato perquisito, e sotto il sedile del passeggero sono stati trovati numerosi monili in oro e diamanti.

Gli investigatori sono risaliti ad un'anziana signora di 84 anni residente a Piacenza, che poco prima aveva subito una truffa ad opera di sedicenti Carabinieri: l'avevano ingannata telefonicamente riferendole che il suo veicolo era stato notato nei pressi di una gioielleria rapinata, e che era necessario che un loro inviato controllasse i gioielli in suo possesso per escludere che fossero quelli rapinati.

Il giovane, poi fermato con la refurtiva, si era quindi presentato ed introdotto in casa sua, ricevendo dall'anziana tutti i gioielli, preziosi ricordi di una vita, allontanandosi dall'abitazione, per poi essere incrociato dai poliziotti che iniziavano a seguirlo. E' stato arrestato, e trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il processo per direttissima.

Si tratta di un venticinquenne residente a Caserta, con a suo carico diversi precedenti per truffe agli anziani. Aveva raggiunto la città appositamente per compiere questo tipo di raggiri ai danni di anziani. I gioielli sottratti sono stati tutti restituiti all'anziana, che ha ringraziato ed abbracciato i poliziotti intervenuti prestandosi a fare una foto con loro, a dimostrazione della vicinanza della Polizia di stato alle persone più fragili che vengono prescelte come vittime per portare a compimento truffe di ingente valore. Nei confronti del truffatore è stato predisposto dalla divisione Anticrimine un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni.