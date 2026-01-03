Armati di coltello e cacciavite danneggiano auto, denunciati

Auto danneggiate e finestrini spaccati per tentare di rubare il materiale vario all'interno. È accaduto nella notte dello scorso 29 dicembre nel parcheggio della stazione lungo viale Sant'Ambrogio.

Dopo la segnalazione di un residente della zona, sono intervenute le volanti della questura di Piacenza che hanno denunciato due minorenni per tentativo di furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Le forze dell'ordine, una volta arrivate nel parcheggio, hanno subito notato una vettura con gli indicatori di emergenza accessi e nelle immediate vicinanze due soggetti incappucciati che, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimenti sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione, anche con l’ausilio del personale dell’arma dei Carabinieri. Grazie alla perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati un coltello a serramanico in metallo con cavatappi lungo complessivamente 19 centimetri con lama a filo liscio di 9 centimetri, un cacciavite a taglio parzialmente piegato lungo complessivamente 22 centimetri, due petardi, una fionda di metallo, un moschettone con due lame ad estrazione di cui una a filo liscio ed una seghettata entrambe di sei centimetri, due paia di guanti neri e un passamontagna nero.

I soggetti, sprovvisti di documenti identificativi, sono stati accompagnati in questura per le formalità di rito e denunciati per tentativo di furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato a molteplici auto in sosta e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.