Arrestato grazie ai cani Helly e Martin, scovate 122 dosi di eroina e cocaina

Detenzione e spaccio di stupefacenti, grazie anche all'aiuto dei cani antidroga Helly e Martin è stato arrestato un uomo nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza. Il fatto è accaduto nell'ambito del controllo economico del territorio effettuato dalle Fiamme Gialle piacentine nei giorni scorsi, in sinergia con i militari Anti terrorismo pronto impiego del gruppo di Piacenza e le unità cinofile antidroga in forza al Corpo.

"L’attività - viene spiegato in una nota della Guardia di finanza - trae origine da un posto di controllo effettuato nei pressi della stazione di Piacenza, nel corso del quale veniva individuato un soggetto che, una volta notata la presenza dei finanzieri, cambiava repentinamente direzione di marcia. L’ambiguo e nervoso comportamento insospettiva i militari che procedevano ad intercettare il soggetto per sottoporlo ad identificazione ed ai controlli strumentali di rito".

Nel corso degli accertamenti il ragazzo avrebbe dichiarato di essere arrivato a Piacenza con il treno nonostante tenesse in mano le chiavi di accensione di un'automobile. Dettaglio che non è sfuggito ai militari operanti i quali identificavano il veicolo nella disponibilità del giovane nel parcheggio antistante la stazione.

122 dosi di eroina e cocaina

Dagli approfondimenti effettuati attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, emergeva che il veicolo era gravato da una querela per appropriazione indebita causata dall’omessa riconsegna al termine del periodo di noleggio. A quel punto i Finanzieri hanno proceduto ad un controllo più accurato sul mezzo con l’ausilio dei cani antidroga Helly e Martin che grazie al loro incredibile fiuto hanno scovato, seppur abilmente occultate all’interno di una cavità coperta da un pannello sotto allo sterzo, 122 dosi di eroina e cocaina pre-confezionate e un pezzo di hashish di 72 grammi.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, così come l’automobile, due telefoni cellulari rinvenuti all’interno dell’abitacolo e denaro contante per 260 € circa, quale possibile provento della presunta attività di spaccio.

Terminate le attività investigative, l'uomo è stato tratto in arresto.