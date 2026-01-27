Assegnati alla Questura di Piacenza 16 nuovi agenti di Polizia

Sono stati accolti dal questore Gianpaolo Bonafini, nella mattinata di martedì 27 gennaio, 16 neo agenti in prova assegnati alla provincia di Piacenza, che andranno a potenziare i vari uffici della Questura.

Provengono tutti dal 231° Corso Allievi Agenti e dalle Scuole della Polizia di Stato di Alessandria, Brescia, Trieste, Vibo Valentia.

Alcuni dei neo agenti assegnati hanno frequentato la Scuola Allievi agenti di Piacenza e, dopo l’esperienza positiva maturata in questa città, hanno espresso il desiderio di mettersi a disposizione della comunità piacentina, scegliendo la Questura come prima loro sede di assegnazione.