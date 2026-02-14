Auto ribaltata in A21, ferite due persone

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 14 febbraio sulla corsia sud dell'autostrada A21, in direzione Brescia all'altezza di Piacenza. Per cause ancora da chiarire un'auto si è ribaltata sulla carreggiata. All'interno dell'abitacolo marito e moglie. Sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce rossa di San Nicolò e di Piacenza, l'automedica del 118. Durante le operazioni di soccorso si sono formate lunghe code sulla tratta.