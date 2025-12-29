Babbo Natale porta in regalo buche e avvallamenti tra le vie di Piacenza
Situazioni critiche soprattutto in via Roma e in via Nicolini. Disagi e rischi per automobilisti e ciclisti
Marco Vincenti
|2 ore fa
Via Nicolini, via Roma, il tratto tra le rotonde all'ingresso della Farnesiana e diverse altre. Le piogge tra vigilia e Natale hanno lasciato in regalo ai piacentini buche, avvallamenti e asfalto deteriorato.
Disagi e più di qualche lamentela da parte di automobilisti e ciclisti vari costretti in questi giorni a fare lo slalom tra le trappole lungo le arterie cittadine. Se nei pressi delle rotonde della provinciale di Carpaneto sono già stati avviati i lavori di ripristino, le situazioni più critiche rimangono quelle di via Nicolini e via Roma. per non parlare del tratto tra il Palabanca e il quartiere fieristico de Le Mose.
Via Roma
Via Nicolini
Farnesiana
