Bando da mezzo milione di euro per la piscina di Castelsangiovanni

Vale oltre mezzo milione di euro il bando, pubblicato dalla Stazione unica appaltante della Provincia per conto del comune di Castelsangiovanni, per la ristrutturazione della piscina comunale di via Mulini.

Se al mezzo milione di euro si sommano i costi “accessori” si arriva ai 740 mila euro che l’ente pubblico locale si era visto finanziare dall’Istituto per il credito sportivo. Il bando prevede quindi un intervento consistente che dovrebbe mettere finalmente fine alle innumerevoli criticità della struttura.

Nel complesso chi si aggiudicherà la gara (in scadenza il 26 gennaio) dovrà installare una nuova unità di trattamento aria che da sola si stima costi circa 200mila euro. Occorre poi sostituire i serramenti esterni e installare un impianto fotovoltaico. Sono necessari anche interventi edili sugli spogliatoi e sull’impianto elettrico.