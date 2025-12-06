Bassa Piacentina, un intero venerdì di tentati furti

Un’intera giornata di tentativi di furto ha caratterizzato la giornata di ieri, venerdì 5 dicembre, nelle zone di Monticelli d'Ongina e Castelvetro. Cinque tentativi di furto, tutti avvenuti nello stesso giorno, quasi tutti tra le 16:30 e le 19.30, hanno scosso la tranquillità di Monticelli e Castelvetro, ma grazie alla prontezza e alla rapidità dell'intervento delle pattuglie dei carabinieri, i crimini sono stati sventati prima che i ladri potessero fare bottino. La prima segnalazione è giunta già dal mattino intorno alle 7:30 da un parcheggio per mezzi pesanti a Monticelli, dove i malintenzionati avevano tentato di forzare un container, che era su un autoarticolato, rompendo i sigilli del portellone. I ladri non hanno portato via nulla, poiché il carico – composto da barattoli di vetro vuoti – non ha suscitato il loro interesse. L’autotrasportatore, che stava dormendo all’interno della cabina, non si è accorto di nulla. L’intervento dei carabinieri ha consentito di documentare il tentativo di furto, ma senza danni materiali.

Nel tardo pomeriggio, verso le 18:30, un altro episodio inquietante nel comune della Bassa piacentina in via Osimo. I ladri, dopo aver rotto una finestra e messo a soqquadro l’appartamento, sono stati costretti alla fuga a mani vuote grazie all’arrivo tempestivo di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, che era in servizio di controllo del territorio,. Poco dopo, questa volta nel comune di Castelvetro , un altro tentativo di furto in una casa privata. In questo caso, i ladri hanno infranto un vetro di una finestra, ma non sono riusciti a entrare completamente nell’abitazione, trovandosi costretti a fuggire a mani vuote.

Alle 19:30 circa un altro tentativo di furto ancora a Castelvetro, nella frazione San Giuliano, quando due individui, con il volto coperto, hanno cercato di scavalcare la recinzione di un’abitazione, ma sono stati sorpresi da una persona che li ha messi in fuga. I malintenzionati, che avevano tentato di entrare in un appartamento secondario, non sono riusciti a portare via nulla. L’arrivo dei carabinieri ha permesso di verificare che si trattava di un altro tentativo fallito di furto. Infine, in precedenza, nel primo pomeriggio, l'allarme è arrivato un negozio di ottica a Cortemaggiore, dove due individui hanno tentato di rubare dalla cassa, mentre uno distraeva il proprietario. Il titolare si è accorto della manovra sospetta e ha prontamente cacciato i ladri, che si sono dileguati prima che potessero compiere il furto. Nonostante il tentativo, nulla è stato asportato e i carabinieri hanno subito avviato i controlli nella zona.

Tutti gli episodi hanno avuto un comune denominatore: il tempestivo intervento dei carabinieri, che, grazie alla loro pronta reazione, hanno impedito che i crimini si concludessero con il furto di beni o denaro.