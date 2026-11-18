Giuliana Lo Cascio, direttrice del Dipartimento Medicina di Laboratorio e dell'unità operativa di Microbiologia dell'Ausl di Piacenza

Filippo Trapani, direttore del reparto di Malattie infettive

Abbiamo capito subito che qualcosa era fuori dalla normalità». Così Giuliana Lo Cascio, direttrice della Microbiologia dell’Ausl di Piacenza, racconta la scoperta del primo caso italiano documentato di ». Così, direttrice della Microbiologia dell’Ausl di Piacenza, racconta la scoperta del primo caso italiano documentato di streptococco B resistente alla penicillina, individuato a febbraio in ospedale . L’anomalia è emersa dalle analisi su un paziente anziano con febbre alta e un’infezione invasiva.

«Abbiamo contattato il centro di riferimento nazionale, l’Istituto superiore di sanità», spiega Lo Cascio. Gli accertamenti hanno confermato la resistenza, escludendo collegamenti con i ceppi già individuati in Germania e negli Stati Uniti.

«Non avevamo mai visto un batterio di questo genere, ma tuttavia non ci ha colto impreparati», sottolinea Filippo Trapani, direttore delle Malattie infettive: «Quando abbiamo avuto la conferma della resistenza, abbiamo agito di conseguenza».

Il caso, pubblicato su Eurosurveillance, resta isolato ma richiama l’importanza della sorveglianza e dell’uso consapevole degli antibiotici.