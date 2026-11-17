È stato individuato a Piacenza il primo caso documentato in Italia di uno streptococco di gruppo B resistente alla penicillina, uno degli antibiotici più utilizzati per combattere le infezioni provocate da questo batterio. La scoperta risale al febbraio scorso ed è stata effettuata dall'Ausl di Piacenza, che ha successivamente inviato il microrganismo all'Istituto superiore di sanità (Iss) per ulteriori accertamenti.

A richiamare oggi l'attenzione sul caso è lo stesso Iss, in vista della Giornata europea sull'uso consapevole degli antibiotici, che si celebra il 18 novembre.

Il batterio isolato da un paziente ultraottantenne

Il microrganismo, denominato Streptococcus agalactiae, è stato isolato attraverso un'emocoltura, un esame che permette di individuare la presenza di batteri nel sangue.

Il paziente, secondo quanto riportato nello studio scientifico, era un uomo di oltre 80 anni con altre patologie.

Le analisi condotte a Piacenza hanno evidenziato una resistenza alla penicillina, considerata l'antibiotico di prima scelta per il trattamento delle infezioni invasive causate dallo streptococco B.

L'Ausl ha quindi trasmesso il campione all'Istituto superiore di sanità, dove ulteriori esami e il sequenziamento del genoma hanno confermato le caratteristiche del ceppo.

Il batterio è risultato resistente anche ad altri antibiotici, tra cui levofloxacina, eritromicina e tetraciclina. Le analisi genetiche hanno inoltre individuato mutazioni in alcuni geni coinvolti nella sensibilità alla penicillina.

Lo studio con i ricercatori piacentini

La scoperta è stata oggetto di una pubblicazione scientifica sulla rivista internazionale Eurosurveillance, nel maggio 2026, firmata da ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ausl di Piacenza e dell'Università di Parma.

Fra gli autori figurano Giuliana Lo Cascio, direttrice della Microbiologia dell'Ausl piacentina, i biologi Andrea Zappavigna e Gabriella Tocci, e gli infettivologi Nicolò Rossi e Filippo Trapani. La prima firmataria dello studio è Roberta Creti dell'Istituto superiore di sanità.

Perché la scoperta è importante

Lo streptococco di gruppo B è un batterio che può essere presente nell'organismo umano senza provocare sintomi, ma che in determinate circostanze può causare infezioni anche gravi, soprattutto nelle persone più fragili e nei neonati.

La penicillina viene utilizzata non soltanto per curare queste infezioni, ma anche durante il travaglio per prevenire la trasmissione del batterio dalla madre al bambino, nelle donne per le quali è indicata la profilassi antibiotica.

Già nel 2024 l'Organizzazione mondiale della sanità aveva inserito lo streptococco B resistente alla penicillina tra i patogeni a priorità media, segnalando il rischio rappresentato dalla possibile perdita di efficacia degli antibiotici.

Il caso individuato a Piacenza è un episodio isolato descritto nella letteratura scientifica e non costituisce, di per sé, l'indicazione di un focolaio o di una diffusione del batterio resistente sul territorio. Rappresenta però un segnale importante per la sorveglianza sanitaria.

La vicenda si inserisce nel più ampio problema dell'antibioticoresistenza, che continua a rappresentare una delle principali sfide per la sanità pubblica. Secondo l'Istituto superiore di sanità, in Italia i livelli di resistenza agli antibiotici rimangono generalmente elevati, pur in presenza di alcuni segnali di miglioramento.

Lo studio scientifico pubblicato sulla rivista internazionale Eurosurveillance