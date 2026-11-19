«Non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma la conoscenza di quel batterio resistente è utile ai fini scientifici». Augusto Pagani, presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Piacenza, commenta così la notizia della scoperta del batterio resistente alla penicillina avvenuta a febbraio nei laboratori dell’Ausl piacentina e poi confermata dall’Istituto superiore di sanità (Iss), dove il campione era stato inviato.

A riguardo, dice Pagani che «fin dal Duemila sia a livello mondiale sia europeo e italiano sono attive reti di sorveglianza molto diffuse, efficaci ed efficienti, che cercano di identificare le resistenze dei germi più importanti nei confronti degli antibiotici più utilizzati». In merito allo streptococco di gruppo B (agalactiae), quello isolato a Piacenza, Pagani dice che si tratta di «una scoperta fatta in maniera occasionale, che non deve preoccupare più di tanto, che rappresenta però un elemento importante al servizio di questa rete di conoscenze e sorveglianza». «Non esiste un focolaio a Piacenza e non esiste un rischio diverso sul nostro territorio rispetto ad altre città - precisa - resta comunque un dato di ricerca utile, importante, benché non drammatico».

La notizia cade proprio a ridosso della Giornata europea degli antibiotici, celebrata ieri in apertura della Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antimicrobici. La resistenza dei batteri agli antibiotici è d’altronde un tema complesso e sempre all’attenzione della ricerca sanitaria.