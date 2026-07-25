Bimba di 5 anni sott'acqua in piscina recuperata dal bagnino

Momenti di paura a Calendasco questo pomeriggio per una bambina di 5 anni recuperata dal fondo della piscina. La bimba si trovava nella vasca grande quando, per cause in corso di accertamento, ha cominciato ad andare sotto. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portarla in superficie. Sul posto, oltre alla Croce Rossa, all'automedica del 118 e ai carabinieri di Borgonovo e San Nicolò, è arrivata anche l'eliambulanza da Milano. I soccorritori hanno stabilizzato la piccola che al momento si trova ancora in condizioni serie.

FOTO DI MASSIMO BERSANI