Bobbio, 150mila euro per "aggiustare" il ponte Gobbo

Nel bilancio approvato l’altra sera in consiglio a Bobbio ritorna anche con urgenza la condizione fragile del ponte Gobbo, simbolo della vallata. «Dobbiamo sistemare un’arcata. E anche il camminamento è deteriorato, anche perché tantissimi turisti passeggiano sul ponte», spiega il sindaco Roberto Pasquali, dicendo che per l’intervento sono stati messi a bilancio 150mila euro.

Il consigliere di minoranza Federico Bonini (“Cambiamo Bobbio”) sottolinea come «l’intervento sia stato più volte sollecitato» e, sempre dallo stesso gruppo, il consigliere Riccardo Bellocchio aggiunge: «Speriamo il 2026 sia davvero l’anno giusto per sistemare il ponte Gobbo, visto che era già stato messo a bilancio, ma poi l’intervento è slittato».