Buca sullo svincolo A1–A21: «Il tratto non è di competenza comunale»

«In merito a quanto riportato dagli organi di informazione sulla presenza di una buca nello svincolo tra A1 e A21, che avrebbe provocato danni a numerosi veicoli, il Comune di Piacenza precisa che l’area interessata non rientra nella viabilità di competenza comunale, ma appartiene al tratto gestito da Autostrade per l’Italia, cui fanno capo la manutenzione e la sicurezza dell’infrastruttura».

Lo rende noto Palazzo Mercanti, precisando che «come risulta dalla documentazione tecnica relativa allo svincolo, il punto in cui si è verificato l’episodio è collocato all’interno del segmento autostradale e non nel tratto urbano in carico al Comune. Nonostante ciò, l’Amministrazione si è immediatamente attivata per inoltrare la segnalazione agli enti competenti, affinché vengano effettuati con urgenza tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli automobilisti e a prevenire ulteriori disagi. Il Comune continuerà a monitorare la situazione e a mantenere il raccordo con Autostrade per l’Italia, nell’interesse esclusivo della tutela dei cittadini e degli utenti della strada».