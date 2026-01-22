Bus e ponte sul Nure, Tempi: «Meno chilometri, ma servizio inalterato»

Meno chilometri da lunedì 26. Quantomeno saranno sottratti alcuni chilometri aggiunti dopo la chiusura del ponte sul Nure. Tempi Agenzia riorganizza infatti il traffico del trasporto pubblico locale, toccando in particolare quello extraurbano diretto in città e viceversa. Lo fa tenendo presente un paio di aspetti che collimano con la scelta di ridurre la strada percorsa dai suoi mezzi, e naturalmente le spese, aggiornando i cosiddetti “turni uomo”, ovvero la complessa gestione degli orari e dei servizi. Il primo aspetto riguarda la poca certezza sulle risorse paventate, come ristori, per l’aggiunta di chilometri dovuti alla chiusura del ponte. Il secondo è la conseguenza delle fermate in più che i treni effettuano nelle stazioni ferroviarie di Pontenure e Cadeo, con la conseguenza di un minor numero di passeggeri sugli autobus.

A essere ridotti saranno i chilometri sulla linea Fiorenzuola-Piacenza. Non solo però. Nel computo della riorganizzazione, la riduzione toccherà anche altre linee.