Caccia, sempre più giovani con la doppietta: «Regole e responsabilità»

Cresce l’attenzione dei giovani nei confronti della caccia, unita a una formazione sempre più rigorosa: per questo, sta per partire un nuovo corso provinciale - completamente gratuito - utile a ottenere l’abilitazione venatoria. A dare questa opportunità è il gruppo provinciale dell’associazione Anuu Migratoristi: il corso si terrà da metà febbraio a Piacenza, alla Casa delle associazioni di via Musso.

Il corso completo unirà preparazione teorica, conoscenza delle normative e, per la prima volta, anche aspetti pratici: sarà prevista una lezione in un campo di tiro a volo, dedicata al corretto maneggio delle armi e alle fondamentali norme di sicurezza. Insomma, i libri non bastano più a creare cacciatori esperti. «È fondamentale che i ragazzi acquisiscano fin dall’inizio consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle armi» sottolinea Marcello Tosca, presidente provinciale di Anuu Piacenza. «La formazione deve essere concreta e adeguata all’attività venatoria moderna, che richiede preparazione, rispetto delle regole e attenzione alla sicurezza».

«Nell’ultimo anno abbiamo registrato un interesse a questi corsi da parte dei giovani» aggiunge Tosca. «In un contesto normativo e ambientale sempre più complesso, vogliamo fornire una preparazione seria e responsabile ai ragazzi, anche agevolandoli economicamente».