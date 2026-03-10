Cade da un palazzo in via Beverora, grave una giovane

Sono gravi le condizioni di una giovane di 20 anni, precipitata da una finestra o da un balcone di un palazzo in via Beverora. E' stata trovata riversa sul selciato del cortile e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Piacenza dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri per le indagini e risalire alla dinamica dell'accaduto.

La giovane, finita nel cortile interno dopo un volo di circa otto metri, sarebbe precipitata dal suo appartamento. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti con il Nucleo Radiomobile e il Nucleo Investigativo per ricostruire l’esatta dinamica.

L’ipotesi iniziale è quella di un gesto disperato, ma nessuna pista è stata esclusa. Non è chiaro infatti se la giovane sia caduta dalla finestra dell’appartamento o dal terrazzo.

Al momento della caduta in casa non ci sarebbe stato nessuno e nessun testimone ha assistito direttamente alla scena. L’allarme è stato dato da chi ha trovato la ragazza a terra nel cortile, facendo scattare l’intervento di automedica e ambulanza della Croce Rossa.

I militari hanno effettuato i rilievi nell’abitazione e nell’area sottostante, ascoltando anche vicini di casa e il compagno della ventenne per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.