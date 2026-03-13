Tragedia di via Beverora, è morta la giovane caduta dal palazzo

Non ce l’ha fatta Anxhela Byku. La ragazza albanese di 20 anni, che martedì è caduta nel cortile condominiale da un’altezza di circa otto metri, è morta ieri in ospedale a Piacenza dove era stata ricoverata subito dopo il fatto. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate tanto che anche un trasferimento all’ospedale maggiore di Parma, valutato dai sanitari in prima battuta, rischiava di compromettere un quadro clinico già molto delicato. Angi, così la chiamavano tutti, lascia il marito, i genitori e i tanti amici che in questi giorni le hanno testimoniato in ogni modo vicinanza confidando nel miracolo.

La ragazza viveva da un mese con il marito in un appartamento al secondo piano della palazzina di via Beverora, al civico 27. Le immagini sui social, anche quelle più recenti, la ritraggono in frangenti di vita felici. E dunque resta davvero un mistero, agli occhi di tutti, comprendere cosa possa essere successo martedì mattina poco dopo le 10 quando Anxhela è precipitata dal ballatoio interno di casa sua. Tutte le ipotesi investigative restano formalmente in piedi anche se le indagini dei carabinieri sembrano escludere la pista del tentato omicidio. Quella di una tragica fatalità sembra invece prevalere rispetto a quella di un gesto disperato. Qualcosa in più certamente potrebbe dire l’esito dell’autopsia che il magistrato che sta coordinando le indagini dovrebbe autorizzare proprio in queste ore.