Cade dal palazzo in via Beverora, grave una giovane

Sono gravi le condizioni di una giovane di 20 anni, precipitata dalla finestra o dal balcone di un palazzo in via Beverora. E' stata trovata riversa sul selciato del cortile e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Piacenza dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri per le indagini e risalire alla dinamica dell'accaduto.