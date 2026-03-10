Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Cade dal palazzo in via Beverora, grave una giovane

Sul posto anche i carabinieri per le indagini e risalire alla dinamica dell'accaduto

Redazione Online
|1 ora fa
Cade dal palazzo in via Beverora, grave una giovane
1 MIN DI LETTURA
Sono gravi le condizioni di una giovane di 20 anni, precipitata dalla finestra  o dal balcone di un palazzo in via Beverora. E' stata trovata riversa sul selciato del cortile e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Piacenza dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri per le indagini e risalire alla dinamica dell'accaduto.

Gli articoli più letti della settimana