Cade in montagna, piacentino recuperato dal Soccorso alpino
Il 71enne era primo di cordata lungo lo Sperone Gross nel gruppo del Catinaccio, in Trentino
Redazione Online
|2 ore fa
Il luogo dell'incindente
Un piacentino di 71 anni è caduto ieri pomeriggio mentre effettuava un'arrampicata in Trentino, lungo lo Sperone Gross della Ronda del Diaol, nel gruppo del Catinaccio. L'uomo era primo di cordata, quando per cause in corso di accertamento è avvenuto l'incidente. Assieme a lui, un compagno di cordata che ha immediatamente dato l'allarme. Il Soccorso alpino si è immediatamente attivato e, una volta individuato i due uomini, li ha recuperati con il verricello. Il piacentino è stato stabilizzato e ha ricevuto le prime cure, per poi essere trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
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