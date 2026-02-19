«Cadeo, reati in calo»: la caserma dell'Arma non sarà riaperta

La caserma dei carabinieri non tornerà. La richiesta della sindaca Marica Toma non è stata accolta. Per le autorità competenti non c’è una criminalità tale da poter giustificare la riattivazione in paese di una stazione dell’Arma.

Così com’è accaduto per Carpaneto lo scorso 13 febbraio, di cui abbiamo riferito pochi giorni fa, prima è accaduto per Cadeo. Ossia, spiega Toma: «Il 28 gennaio scorso è stato convocato dalla Prefettura un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato ad analizzare la situazione delittuosa nel comune di Cadeo. Oltre al prefetto Patrizia Palmisani, erano presenti il questore Gianpaolo Bonafini, il colonnello Pierantonio Breda comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Massimo Amadori comandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della polizia locale Orfeo Rollo e l’assessore Federico Francia. Ho sottolineato come il nostro territorio sia il solo, in provincia, al di sopra dei 6mila abitanti a non avere una caserma dei carabinieri».

C’era, una volta, negli anni Cinquanta, in via Dante Alighieri nell’edificio oggi sede della sezione Avis ed è rimasta attiva solo fino al 1964. «Poi è stata accorpata - prosegue Toma -. La caserma di Fiorenzuola, infatti, non è solo di Fiorenzuola ma anche di Cadeo e Alseno».