Calda da incubo, è un sabato di allerta arancione. E la corrente elettica fa le bizze

Criticità per temperature estreme. Risuona con una buona dose di inquietudine la frase ad oggetto della nuova allerta diramata dalla Protezione CIvile dell'Emilia Romagna. Altre 24 ore che, per il territorio piacentino significheranno livello di gravità, arancione.

"Per sabato 27 giugno è prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno a 38/39 °C nelle zone interne di pianura fino alle fasce collinari – si legge nel comunicato -. Non si escludono temporali sparsi, di breve durata, lungo i rilievi occidentali, con possibili effetti e danni associati”.

Dunque, dopo una settimana che ha messo a dura prova i piacentini, si profila un weekend ancor più complicato. Nelle ultime ore, si sono moltiplicate le segnalazioni relative a cali di corrente che hanno privato di energia diverse abitazioni, nelle ore serali, anche nel territorio provinciale. Ieri, in serata, blackout momentaneo a Carpaneto, anche a Borgonovo, l’elevata richiesta ha presumibilmente fatto sì che per oltre un’ora, diversi residenti della zona Curtoni, siamo rimasti privi del servizio.