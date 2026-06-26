Caldo da record, la mappa dei "punti di sollievo". L'appello della sindaca

Il Comune di PIacenza ha diramato un comunicato stampa con il quale vengono illustrati su di una mappa online, tutti "i punti di sollievo" per contrastare i disagi provocati dalla cappa di calore che avvolge la città.

"Le temperature eccezionalmente elevate previste per il fine settimana rendono ancora più importante adottare alcuni semplici accorgimenti per proteggersi dal caldo - si legge sul comunicato -. Per questo la sindaca Katia Tarasconi ricorda ai cittadini che sul sito istituzionale è online una nuova mappa interattiva pensata per offrire un supporto concreto nelle giornate più afose. La cartina consente di individuare facilmente tutte le fontanelle pubbliche, gli erogatori di acqua potabile e i principali parchi cittadini dove è possibile trovare aree ombreggiate. Sono inoltre evidenziate tre chiese del centro storico – San Sisto, la Cattedrale e San Francesco – che, grazie alla loro apertura durante il giorno, rappresentano luoghi freschi dove sostare e ripararsi dal sole nelle ore più calde".



«In giornate come quelle che ci attendono – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – è fondamentale bere frequentemente, limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata e scegliere, quando possibile, percorsi e luoghi più freschi. Abbiamo voluto mettere a disposizione dei cittadini uno strumento semplice e immediato, facilmente consultabile anche da smartphone, che possa essere utile a tutti e in particolare alle persone più fragili, agli anziani e alle famiglie con bambini».



La mappa è online sul sito del Comune di Piacenza ed è consultabile da computer, tablet e smartphone a questo link: