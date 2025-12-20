Cantiere in ritardo: «Sicurezza a rischio sulle strade di Caorso»

Il cantiere attivo da quattro anni crea non pochi problemi a chi abita tra via Ronchi e via Rovere. L’area al di fuori del centro abitato di Caorso è “palcoscenico”, da tempo, di un intervento del Consorzio di Bonifica, impegnato a realizzare un nuovo impianto di sollevamento delle acque del torrente Chiavenna. A portare attenzione sui lavori tuttora in corso è stata la consigliera comunale all’opposizione Antonella Codazzi, capogruppo di “Caorso futura”.

Nella recente seduta del consiglio comunale, prima che si aprisse la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, Codazzi ha condiviso un paio di comunicazioni, tra cui, appunto, quella relativa alle «infinite» operazioni che perdurano nella zona al di là della linea ferroviaria Piacenza-Cremona, in direzione verso il territorio comunale di San Pietro in Cerro. L’urgenza nasce dall’esasperazione di alcuni residenti, tra cui un 83enne che si è personalmente rivolto a Codazzi, manifestando la difficoltà dei mezzi di soccorso a raggiungere la sua abitazione, chiamati d’urgenza in un paio di occasioni ad intervenire per la moglie.