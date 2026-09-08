Cantina in fiamme in via Crotti: famiglie evacuate, lampioni e semaforo spenti

Serata movimentata in via Crotti, a Piacenza, dove un incendio è divampato all’interno della cantina di una palazzina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero state provocate da un cortocircuito partito da un quadro elettrico.

L’allarme è scattato in serata nella strada che collega via Veneto a via Manfredi. Sul posto sono intervenute un paio di squadre dei vigili del fuoco, impegnate a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. Presenti anche i sanitari del 118 e della Croce Rossa, la polizia di Stato e i tecnici di Enel. Due volanti hanno provveduto a chiudere la strada durante le operazioni di soccorso.

Non risultano persone ferite o intossicate, ma alcune famiglie saranno evacuate a causa del forte odore di fumo che ha invaso la palazzina. Il fumo dallo scantinato è infatti salito fino ai piani superiori ed è stato avvertito distintamente anche nelle vie circostanti, richiamando in strada numerosi residenti.

Non si registrerebbero comunque danni gravi. Come riferito anche dall’amministratrice del condominio, le conseguenze dell’incendio sarebbero rimaste sostanzialmente circoscritte allo scantinato, dove le pareti sono state annerite dal fumo.

(foto Del Papa) (foto Del Papa) (foto Del Papa) (foto Del Papa) (foto Del Papa) (foto Del Papa)

Il guasto ha provocato un blackout nella palazzina e ripercussioni sulla rete elettrica della zona. Diversi lampioni sono rimasti spenti e senza luce anche il semaforo all’incrocio tra via Bianchi e via Manfredi. Al buio inoltre un tratto di via Manfredi, compreso fra l’incrocio con via Bianchi e piazzale Medaglie d’Oro.

I tecnici sono intervenuti sugli impianti per individuare il guasto e consentire il ripristino dell’energia elettrica, mentre le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite per verificare le condizioni della palazzina e mettere completamente in sicurezza l’edificio.