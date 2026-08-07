Cantine Valtidone, vendemmia in super anticipo: «L’uva è bellissima»
Arrivati i primi 900 quintali di uve chardonnay e pinot nero. Il caldo ha accelerato i tempi di maturazione
Mariangela Milani
|13 ore fa
Anche per i soci di Cantina Valtidone di Borgonovo è arrivato il tempo della vendemmia. Con l'arrivo dei primi 900 quintali di uve chardonnay e pinot nero si è aperta anche nello stabilimento di via Moretta una vendemmia in super anticipo. Il gran caldo ha infatti accelerato i tempi di maturazione ma se non altro ha preservato le viti da pericolose muffe e malattie, come conferma l’agronoma, Sara Monaco.
«L’uva – dice – quest’anno è bellissima, non ci sono problemi sanitari e fitosanitari tanto che i soci hanno potuto limitare al massimo i trattamenti». Gianmarco Rossi in arrivo da Cuccagna di Seminò ha appena finito di conferire le uve chardonnay.
«Raccogliamo presto al mattino – dice – altrimenti non si resiste dal troppo caldo». «Lo chardonnay – aggiunge – si difende bene, la qualità mi pare buona con una resa superiore agli altri anni. I vini saranno ottimi, anzi eccellenti». La qualità – dice Pierluigi Dallanoce in arrivo da Sala Mandelli – è buonissima. Peccato per le viti più giovani che hanno sofferto la siccità, ma per le viti più anziane il prodotto, pur essendo molto anticipato come maturazione, la qualità sembra ottima«
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