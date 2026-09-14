Barberino, dopo 11 anni l’acciaio “ricuce” la ferita: s'intravede il nuovo ponte

A undici anni dall'alluvione del 14 settembre 2015 che lo aveva sbriciolato, a Barberino comincia a prendere forma il ponte destinato a ricucire quella tremenda ferita. Un’opera da oltre tre milioni di euro, attesa da tempo dopo che la piena aveva distrutto il vecchio manufatto.

Il progetto recupera quanto rimasto del ponte storico sulla strada dell’antica dogana, realizzato nell’Ottocento: sulla sponda sinistra i resti sono stati dissotterrati e consolidati, inserendo elementi metallici e utilizzando acciaio per rinforzare il terreno e impedire movimenti.

Il nuovo ponte avrà una campata unica lunga circa 80 metri e larga sette metri e mezzo, con pista ciclopedonale, evitando così pilastri nell’alveo del Trebbia. Sulla sponda verso Bobbio, il ponticello sul fosso Spanna è stato inoltre rafforzato con una passerella.

I lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre. Il cantiere è stato affidato al consorzio Ciro Menotti di Ravenna e alla Paolo Beltrami Costruzioni di Cremona.