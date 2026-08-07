Carta d'identità elettronica, 6mila piacentini ancora con la cartacea

Al 31 luglio 2026 erano ancora 6mila le carte d’identità cartacee in possesso dei piacentini, ridotti della metà rispetto all’inizio dell’anno quando sfioravano le 12mila. Una sforbiciata resa possibile grazie al potenziamento dell’attività degli uffici comunali di viale Beverora, che si protrarrà anche nei prossimi mesi.

«L’attività del Comune di Piacenza ha subito un incremento proprio in concomitanza con l’emissione delle carte elettroniche. Nel periodo gennaio - luglio 2026 sono state rilasciate circa il 20% di Cie in più rispetto a quelle emesse nello stesso periodo dell’anno precedente – ha sottolineato l’assessore ai Servizi al Cittadino Simone Fornasari -, un risultato reso possibile grazie alle aperture straordinarie tra marzo e giugno e al costante impegno del personale, che prosegue tuttora con il potenziamento delle risorse dedicate, nelle aperture pomeridiane e del sabato mattina. Particolare attenzione è stata riservata anche ai cittadini più anziani, tra i quali il numero delle carte d’identità cartacee ancora in circolazione si è sensibilmente ridotto. In più, dal 30 luglio 2026, per i piacentini che hanno almeno 70 anni la Carta d’Identità Elettronica viene rilasciata con validità illimitata come documento di riconoscimento, evitando così la necessità di altri rinnovi».