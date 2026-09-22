Addio al papà di Elisa Pomarelli: «Non c’è un solo minuto in cui non penso a te»

Elisa Pomarelli

È morto Maurizio Pomarelli, padre di Elisa, la 28enne uccisa il 25 agosto 2019 da Massimo Sebastiani in una vicenda che sconvolse profondamente il Piacentino e l’Italia. Già malato all’epoca dei fatti, negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate. Si è spento all’ospedale di Castel San Giovanni, dove era ricoverato e dove questa sera sarà recitato il rosario. I funerali si terranno a Gragnano, dove abitava. Lascia la moglie Maria Cristina e la figlia Debora.

Fu proprio Maurizio, la sera del 25 agosto 2019, il primo a dare l’allarme ai carabinieri, preoccupato perché la figlia non era rientrata e non rispondeva al telefono. Da quella telefonata presero il via tredici giorni di ricerche, conclusi il 7 settembre con il ritrovamento del corpo di Elisa e l’arresto di Sebastiani, poi condannato a 20 anni di carcere.

Negli anni successivi Maurizio Pomarelli non aveva mai smesso di tenere vivo il ricordo della figlia e di chiedere giustizia. Insieme alla moglie aveva partecipato anche a manifestazioni contro la violenza sulle donne, invocando «leggi più efficaci e veloci e più severità nelle pene». Dopo la sentenza di primo grado aveva scritto a Libertà: «Non cerchiamo vendetta, voglio solo giustizia per mia figlia».

Alla vigilia del secondo anniversario della morte di Elisa, nel 2021, aveva affidato a una lettera parole che oggi assumono un significato ancora più doloroso: «Non c’è un solo minuto della mia vita in cui non penso a te».