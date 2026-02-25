Castello, in arrivo nuove asfaltature: lavori per mezzo milione di euro

A Castel San Giovanni è in arrivo un pacchetto da oltre mezzo milione di euro di asfalti. Entro l'estate verranno rimesse a nuovo vie del capoluogo e delle frazioni, oggi martoriate da buche e avvallamenti. Una di queste è via Galilei, in zona produttiva Elecar. Un’altra via periferica che sarà riasfaltata è strada del Fontanino, poco distante dalla precedente in zona Gewiss. Tra le frazioni interessate ci sono Creta, Ganaghello, Fontana Pradosa e la strada di Parpanese. In centro città i primi interventi riguarderanno il tratto di piazzale Gramsci compreso tra piazzale Carona e l’autoscuola Bracchi. Sempre in piazzale Gramsci, sul lato opposto, occorre rimettere mano alla rotatoria in direzione Borgonovo. Poco distante, lungo via 2 Giugno, occorre rifare gli asfalti e i marciapiedi in prossimità, questi ultimi, della camera mortuaria.