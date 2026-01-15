Castello, nuova caserma dei carabinieri: il progetto al Ministero

Il Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso al ministero dell'Interno un progetto per la ristrutturazione della ex Casa cantoniera da destinare a nuova caserma dei carabinieri. «I nostri uffici tecnici – dice l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati – hanno trasmesso al Ministero dell’Interno un progetto di pre-fattibilità, utile per la richiesta del finanziamento necessario alla ristrutturazione dei locali dell’ex Casa Cantoniera e alla costruzione di una nuova palazzina che si aggiungerebbe nel terreno a suo tempo acquisto insieme all’immobile».

L’eventuale realizzazione di una nuova sede per i carabinieri è legata all’ottenimento o meno del finanziamento statale a cui però, al pari di Castel San Giovanni, ambiscono tanti comuni. In caso il progetto andasse in porto l'Arma potrebbe trasferirsi dagli attuali locali di viale Amendola, ritenuti da molti ormai non più adeguati, ai nuovi locali lungo la via Emilia pavese.