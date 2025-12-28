Centomila euro per ripensare il futuro di piazza Cittadella

Centounomila euro per ripensare il futuro di piazza Cittadella. È questo l’importo complessivo dell’incarico affidato dal Comune di Piacenza ad Arcadis Italia srl, società di ingegneria con sede a Milano, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) della storica piazza cittadina. Tempo concesso: 90 giorni. Un passaggio annunciato dalla sindaca durante l’ultima conferenza stampa degli auguri natalizi e ora formalizzato con una lunga e articolata determina dirigenziale.

L’incarico, del valore di 80mila euro oltre oneri previdenziali e Iva, per un totale di 101.504 euro, riguarda la “valutazione comparata delle possibili alternative progettuali per la riqualificazione di piazza Cittadella, in una fase particolarmente delicata segnata dal contenzioso ancora in corso con Gps-Piacenza Parcheggi.

Come noto, il Comune ha risolto nel settembre scorso il contratto di concessione stipulato nel 2012 con la società, relativo alla realizzazione del parcheggio interrato, alla riqualificazione della piazza e alla gestione della sosta. Una risoluzione motivata da gravi inadempimenti, oggi impugnata davanti al tribunale di Piacenza, dove il giudizio è tuttora pendente.

Nonostante l’incertezza giudiziaria, l’amministrazione ha scelto di non restare ferma.