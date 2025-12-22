Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Centro ricreativo di Castelsangiovanni, un anno a tutta solidarietà

Tantissime le iniziative organizzate nella struttura di via Amendola

Mariangela Milani
|5 ore fa
Centro ricreativo di Castelsangiovanni, un anno a tutta solidarietà
1 MIN DI LETTURA
Il centro sociale ricreativo culturale di viale Amendola a Castelsangiovanni chiude un anno a tutta solidarietà. Grazie alle tante iniziative che sono state organizzate nel corso dell’anno è stato possibile raccogliere fondi destinati all’hospice di Borgonovo a cui è stato consegnato un contributo di mille euro. Altri 300 euro ciascuna i soci del centro di viale Amendola li hanno consegnati alla Conferenza San Vincenzo, per le famiglie più bisognose, al centro Rio Torto, frequentato anche da ragazzi e ragazze diversamente abili, e al Dopo scuola Spicchio di Sole.

Gli articoli più letti della settimana