Centro ricreativo di Castelsangiovanni, un anno a tutta solidarietà

Il centro sociale ricreativo culturale di viale Amendola a Castelsangiovanni chiude un anno a tutta solidarietà. Grazie alle tante iniziative che sono state organizzate nel corso dell’anno è stato possibile raccogliere fondi destinati all’hospice di Borgonovo a cui è stato consegnato un contributo di mille euro. Altri 300 euro ciascuna i soci del centro di viale Amendola li hanno consegnati alla Conferenza San Vincenzo, per le famiglie più bisognose, al centro Rio Torto, frequentato anche da ragazzi e ragazze diversamente abili, e al Dopo scuola Spicchio di Sole.