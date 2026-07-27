Chiude per tre giorni la strada di Brodo

Chiude a partire da stamattina, 27 luglio 2027, per tre giorni, la strada comunale di collegamento tra la località Brodo e il versante di Donceto, per la parte che riguarda il territorio di Travo: la strada panoramica, che attraversa la suggestiva pietraia alla base della Pietra Marcia, sarà chiusa oggi, domani e dopodomani dalle ore 7 alle ore 18 per tutti i tipi di veicoli.

La chiusura è la conseguenza diretta dei lavori, appaltati a Rocca Costruzioni Srl, per asfaltare ampi tratti della strada, amata specialmente da ciclisti e runner. Il tratto che sarà soggetto a ripristino è quello tra l'abitato di Brodo (dal confine col comune di Bobbio) fino al bivio per Donceto o per salire verso Corbellino e la Pietra Perduca. L'intervento prevede il ripristino e l'asfaltatura dei tratti più ammalorati: alcuni presentano buche profonde e cedimenti particolarmente insidiosi. Non sarà asfaltata, invece, la parte di strada lungo la pietraia: la zona è infatti soggetta a movimenti franosi continui e, di conseguenza, resterà sterrata.