Cittadina detective, segue il ladro di bici e lo segnala alla polizia locale

Nei giorni scorsi, una cittadina ha segnalato alla Polizia Locale di Piacenza un furto di bicicletta in atto nella zona della Besurica. La donna, dopo aver notato un uomo intento a impossessarsi del velocipede per poi darsi alla fuga, ha avuto la prontezza di seguirlo a distanza. Accortosi di essere osservato, l'uomo ha abbandonato il mezzo, ma la signora ha contattato immediatamente la Centrale Operativa di via Rogerio fornendo una descrizione dettagliata. La pattuglia inviata sul posto ha raccolto le informazioni utili e, sulla base della descrizione fornita, gli agenti in servizio presso il settore Videosorveglianza hanno riconosciuto nel presunto autore del tentato furto lo stesso soggetto già individuato quale responsabile della sottrazione di una bicicletta ai danni di una dipendente del Comune di Piacenza, alcuni giorni prima.

Le pattuglie si sono messe immediatamente sulle sue tracce e, dopo circa mezz’ora, l’uomo è stato rintracciato nell'area di strada Farnesiana, a bordo di una bicicletta di dubbia provenienza. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una grossa tenaglia, verosimilmente utilizzata per tranciare catene e lucchetti, nonché di un taglierino. Entrambi gli arnesi sono stati sequestrati

A seguito delle procedure di identificazione, svolte anche grazie alla collaborazione del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Piacenza, l’uomo, un piacentino di 48 anni con precedenti specifici, è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di via Rogerio e deferito in stato di libertà per il reato di furto e per porto di oggetti atti ad offendere. Sono ancora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, che proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Attraverso le testimonianze raccolte, le denunce presentate e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, gli agenti hanno potuto attribuire al medesimo soggetto almeno due furti di biciclette commessi nella stessa giornata - già restituite ai legittimi proprietari - oltre a quello ai danni della dipendente comunale nei giorni precedenti.

«Questo episodio dimostra quanto siano fondamentali le segnalazioni dei cittadini, che rappresentano un presidio attivo e consapevole sul territorio", sottolinea il Comando di Polizia Locale: "Al tempo stesso, è determinante il lavoro svolto dagli agenti del settore Videosorveglianza, che con professionalità e attenzione analizzano quotidianamente le immagini a supporto delle indagini, così come la prontezza delle pattuglie sul territorio nel riconoscere tempestivamente i soggetti segnalati e intervenire con rapidità".