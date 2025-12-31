"Clienti con precedenti penali": locale chiuso per sette giorni

Un provvedimento di chiusura temporanea per sette giorni è stato disposto dalla Questura nei confronti di un locale della zona di via Colombo, a Piacenza. Il provvedimento di chiusura temporanea, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, a firma del questore, si inserisce nell’attività di prevenzione della Polizia di Stato e nello specifico della Divisione polizia amministrativa.

“La sospensione dell’attività - si legge nella nota della Questura - si è resa necessaria dopo l’esito di alcune verifiche effettuate nei giorni precedenti presso l’esercizio commerciale, nel corso delle quali erano stati controllati diversi avventori con precedenti penali, anche in materia di stupefacenti, nonché un soggetto destinatario di divieto d’accesso ai locali pubblici, evidenziando così la presenza nel locale di persone dedite ad attività delittuose che potevano creare ulteriori minacce per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini. La sospensione adottata costituisce la conseguenza di un’attività capillare e quotidiana di controllo svolta sul territorio da personale della Questura di Piacenza, congiuntamente ad altri reparti diretti a garantire maggior sicurezza e prevenire possibili episodi di turbativa dell’ordine pubblico”.