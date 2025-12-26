Nel Piacentino è arrivata la neve, le foto dei lettori
Dal Penice a Obolo, da Prato Barbieri a Bettola, fino a Morfasso e a Grondone, pubblichiamo alcune delle tante immagini inviate in redazione da chi si è svegliato con il proprio paese imbiancato
Redazione Online
|2 ore fa
Il monte Aserei
Natale con la neve nelle zone montane del Piacentino. Dal Penice a Obolo, da Prato Barbieri a Bettola, fino a Morfasso e a Grondone, pubblichiamo alcune delle tante foto inviateci dai lettori che il giorno di Santo Stefano si sono svegliati con i loro giardini, i loro balconi imbiancati.
Bettola
Boccolo Noce di Farini
Montereggio di Farini
Ferriere
Ferriere
Grondone di Ferriere
Morfasso
Obolo
Monte Penice
Passo del Penice
Verso Prato Barbieri
Prato Barbieri
La signora Dorina a Vaccarezza di Bobbio
Vezimo
Zerba