Nel Piacentino è arrivata la neve, le foto dei lettori

Dal Penice a Obolo, da Prato Barbieri a Bettola, fino a Morfasso e a Grondone, pubblichiamo alcune delle tante immagini inviate in redazione da chi si è svegliato con il proprio paese imbiancato

Redazione Online
|2 ore fa
Il monte Aserei
Il monte Aserei
1 MIN DI LETTURA
Natale con la neve nelle zone montane del Piacentino. Dal Penice a Obolo, da Prato Barbieri a Bettola, fino a Morfasso e a Grondone, pubblichiamo alcune delle tante foto inviateci dai lettori che il giorno di Santo Stefano si sono svegliati con i loro giardini, i loro balconi imbiancati.
Bettola
Bettola
Boccolo Noce di Farini
Boccolo Noce di Farini
Montereggio di Farini
Montereggio di Farini
Ferriere
Ferriere
Ferriere
Ferriere
Grondone di Ferriere
Grondone di Ferriere
Morfasso
Morfasso
Obolo
Obolo
Monte Penice
Monte Penice
Passo del Penice
Passo del Penice
Verso Prato Barbieri
Verso Prato Barbieri
Prato Barbieri
Prato Barbieri
La signora Dorina a Vaccarezza di Bobbio
La signora Dorina a Vaccarezza di Bobbio
Vezimo
Vezimo
Zerba
Zerba
