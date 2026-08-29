«Come sarà il verde nell'ex manifattura tabacchi?»

Quanto sarà grande il parco pubblico dell’ex Manifattura Tabacchi? È uno degli interrogativi sollevati da Legambiente Piacenza, che torna sul progetto di riqualificazione dell’area alla luce del tema delle aree verdi e della necessità di rendere la città più vivibile e preparata alle ondate di calore.

Secondo Legambiente, la Convenzione del 2018 prevedeva 23.705 metri quadrati di verde pubblico, dei quali 5.035 destinati ad attrezzature sportive. Sottraendo quest’area e i 3.000 metri quadrati destinati al giardino della nuova scuola, si arriverebbe a circa 15mila metri quadrati di parco pubblico, sempre secondo l’associazione.

Legambiente chiede inoltre quando sarà possibile conoscere il progetto definitivo del verde. L’assessora Fantini, rispondendo alla Consulta Ambiente, ha spiegato che «la progettazione del verde potrà essere condivisa solo a conclusione dell’intervento edilizio in corso». L’associazione si domanda quindi quando sarà disponibile il progetto finale, considerando che l’ultima stecca di appartamenti in via Raffalda non è ancora stata avviata.

Un altro interrogativo riguarda la scuola: dal 15 settembre nove classi inizieranno l’attività scolastica mentre nell’area è ancora presente un cantiere e non sarà disponibile il parco.

Legambiente rilancia infine il principio del «Green Infrastructure First», secondo cui il verde dovrebbe essere realizzato prima degli edifici e considerato un’infrastruttura primaria. «Almeno conoscere il progetto dovrebbe essere il requisito minimo per l’Amministrazione e un obbligo verso i cittadini», sostiene l’associazione, che chiede maggiore attenzione alla progettazione del verde nel nuovo quartiere.