Commercio abusivo, sequestrati 70 mazzi di mimose

Come di consueto nei giorni precedenti la Giornata internazionale della Donna, la Polizia Locale di Piacenza ha intensificato i controlli nel centro storico con servizi mirati alla prevenzione e al contrasto della vendita abusiva di fiori, in particolare di mimose.

Nel corso delle verifiche effettuate dalle pattuglie, sono stati complessivamente sequestrati circa settanta mazzi di mimose. I fiori sono stati abbandonati da venditori irregolari che, alla vista degli operatori della Polizia Locale, si sono allontanati lasciando la merce sul posto.

«L’attività rientra nei servizi di presidio e tutela della legalità predisposti in occasione delle ricorrenze che tradizionalmente comportano un aumento del commercio su area pubblica. L’obiettivo è garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori commerciali regolari e assicurare condizioni di sicurezza e decoro negli spazi pubblici del centro cittadino», fa sapere il Comando di via Rogerio.